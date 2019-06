Anmelden für Fahrt nach Münster Anfang Juli : „Maria 2.0“: Schermbecker fahren zur Demonstration

Auf dem Münsteraner Prinzipalmarkt, im Schatten des Historischen Rathauses, findet am Samstag eine Demonstration statt, an dem auch Schermbecker teilnehmen werden. Foto: dpa/Guido Kirchner

Schermbeck Nachdem die katholischen Frauen (kfd) in Schermbeck in ihrem Gottesdienst mit rund 160 Besuchern zum Thema „Maria 2.0“ auf großes Interesse gestoßen sind, gibt es nun einen weiteren Termin in dieser Reihe.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Die große Beteiligung und Resonanz zeigt, wie wichtig es ist, dass sich nun etwas tut“, teilt die kfd mit. Die Forderungen der katholischen Frauen nach lückenloser Aufklärung der Missbrauchsfälle und Prävention und nach einer grundlegenden Erneuerung der Kirche würden von der Mehrheit der Menschen geteilt. „Was lange nicht möglich war, haben wir alle gemeinsam geschafft: Das Thema ,Zugang von Frauen zu Weiheämtern’ ist in aller Munde und wird sehr breit diskutiert.“