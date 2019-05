Einsatz in Bahn : Mann schlägt Zuggäste und verletzt Polizisten

In einem Zug hat ein Mann randaliert. Foto: Jürgen Theobald

Wesel Ein Mann aus Frankreich hat am Mittwoch in einer Bahn gewütet. In Wesel blieb er weiter aggressiv.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sandra Kaiser

Ein 30-jähriger Mann aus Frankreich hat am Mittwoch gegen 15.40 Uhr zwei Polizeibeamte bei einem Einsatz verletzt. Der Mann hatte zuvor in einem Regionalzug zwei Fahrgäste ohne Grund mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Den Vorfall machte die Polizei erst am Freitag bekannt. Um seine Personalien festzustellen, haben Polizeibeamte ihn mit zur Wache Wesel genommen. Auf dem Weg dorthin hat er sich gegen die eingesetzten Beamtinnen und Beamten gewehrt. Der 30-Jährige verletzte zwei Polizeibeamte leicht. Sie blieben aber dienstfähig.

(skai)