Überfall in Wesel Mann mit Glatze raubt Taxifahrer das Portemonnaie und auch den Verlobungsring

Ein Taxifahrer ist am Freitagnachmittag in Wesel Opfer eines brutalen Überfalls geworden. Der 26-Jährige war gegen 15 Uhr auf der Tappstraße unterwegs, als ihm in Höhe der Straße An der Brücke eine männliche Person vom Gehweg aus zuwinkte. Daraufhin hielt er sein Taxi an und öffnete das Fenster auf der Fahrerseite vollständig. Die Person ergriff durch das Fenster den Kragen des 26-Jährigen und zog diesen zur Hälfte aus dem Fenster.