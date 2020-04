Mann in Wesel erwischt : Fälscher legt Führerschein aus Jahr 2024 vor

Das ist der gefälschte Führerschein des 54-Jährigen. Foto: Polizei Wesel

Wesel Da staunten die Mitarbeiter eines Autohauses an der Brüner Landstraße in Wesel und die alarmierten Polizeibeamten am Montagnachmittag nicht schlecht: „Ein 54-Jähriger aus Heiden war direkt aus der Zukunft in das Jahr 2020 gereist, um sich in Wesel ein Auto auszuleihen“, schreibt die Polizei.

Der Mann, der nach einem Leihwagen fragte, war bei Erledigung der Formalitäten nach Personalausweis und Führerschein gebeten worden. Er legte daraufhin kommentarlos einen Führerschein vor, den die Mitarbeiterin des Autohauses sofort als Fälschung erkannte. Der Heidener hatte offenbar auf einem Drucker die Vorderseite und Rückseite eines Führerscheines ausgedruckt und wiederum in einer anderen Schriftform die Personalien hinzugefügt. Das Ganze war mit Tesafilm und einer Folie auf eine Trägerplatte geklebt worden. Die hinzugerufenen Beamten waren sprachlos, als sie das Ausstellungsdatum des „Dokumentes“ bemerkten, das den Mann als offensichtlichen Zeitreisenden identifizierte. Der Führerschein war danach im Jahr 2024 ausgestellt worden. Die Suche nach einer Zeitmaschine erübrigte sich aber, als die Beamten den offensichtlichen Grund für den Schwindel ermittelten. Der richtige Führerschein war dem Mann vor kurzem von der Polizei abgenommen worden, weil er betrunken mit dem Auto unterwegs war. Um nicht ohne Schein unterwegs zu sein, hatte sich der 54-Jährige offenbar einen neuen Führerschein gebastelt. Wegen dieser Bastelarbeit erwartet den Mann nun ein Strafverfahren.

(RP)