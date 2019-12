Reeser Landstraße in Wesel : Mann bei Unfall schwer verletzt

Polizeieinsatz an der Reeser Landstraße in Wesel. Foto: dpa/Friso Gentsch

(RP) Am Dienstag gegen 14 Uhr hat sich auf der Reeser Landstraße in Wesel ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, war ein 22-jähriger Mann aus Wesel mit seinem Auto auf der Reeser Landstraße in Fahrtrichtung Flüren unterwegs. An einer roten Ampel fuhr er auf einen vor ihm wartenden Lkw auf. Bei dem Unfall verletzte sich der Autofahrer schwer, es besteht jedoch keine Lebensgefahr. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme leitete die Polizei den Verkehr um.