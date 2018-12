In Hamminkelner Gaststätte: Mann bedrängt Frau: Zeugen können Schlimmeres verhindern

Hamminkeln Ein Mann (21) ist einer Frau (19) auf die Toilette gefolgt und bedrängte sie. Aufmerksame Zeugen kamen zur Hilfe, der Mann konnte festgenommen werden.

In einem Gaststättenbetrieb in Hamminkeln kam es bei einer Veranstaltung in den frühen Morgenstunden des zweiten Weihnachtstages (5.25 Uhr) zu einem Sexualdelikt. Ein 21-jähriger Mann aus Wesel folgte nach Angaben der Polizei einer 19-jährigen Frau aus Wesel auf die Toilette. Dort drängte der Mann die Frau in eine Kabine, verschloss diese und bedrängte die 19-Jährige in schamverletzender Weise. Aufmerksame Zeugen kamen der Frau zu Hilfe und konnten somit Schlimmeres verhindern. Der 21-Jährige wurde bis zum Eintreffen der Polizei von Security-Kräften festgehalten. Der Weseler wurde einem Haftrichter vorgeführt.