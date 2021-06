Integrationsdienst in Wesel : Warum die Problemlöser der Malteser selbst ein Problem haben

Wesel Der Malteser Integrationsdienst Wesel leistet nachweislich eine erfolgreiche Arbeit und kann Migranten mit gut 40 Ehrenamtlern endlich wieder in Präsenz unterstützen. Doch zum Jahresende läuft die Finanzierung des Dienstes aus.

Andere Länder, andere Sitten. Das zu beherzigen gilt für Deutsche im Ausland wie für Migranten in Deutschland. Allein die unterschiedlichen Begrüßungsrituale können schnell zu fatalen Missverständnissen führen. Woher sollen Angehörige fremder Kulturen auch wissen, dass man sich hier die Hand gibt. Und, wie. Ein lasches Tätscheln ist ebenso verkehrt wie ein Schraubstock. Kurz und fest, aber nicht zu kräftig. Das wäre eine gute Wahl und ist erlernbar wie die deutsche Sprache in Wort und Schrift, der Umgang mit Behörden, das Verhalten beim Arzt und vieles mehr. Allerdings braucht es dafür Lotsen, die es den Menschen aus aller Welt beibringen, die in den letzten Jahren nach Deutschland geflüchtet sind. Der Integrationsdienst des Malteser Hilfsdienstes (MHD) verfügt über solche Problemlöser. Jetzt aber bekommen diese selbst ein Problem, denn die Finanzierung aus der Bundeskasse läuft zum Jahresende aus. Anne Kolkmann und Alissar Tawil, die in Wesel hauptamtlich den Dienst von gut 40 Ehrenamtlern koordinieren, fürchten um den langfristigen Erfolg der anerkannt guten Arbeit.