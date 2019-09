Weseler Krankenhaus : Maja ist das 1000. Baby im Marienhospital

Wesel „Die Zahl von 1000 Geburten wurde im Marien-Hospital noch nie so früh im Jahr erreicht wie diesmal. Das spricht dafür, dass uns viele schwangere Frauen vertrauen und sich hier gut versorgt und betreut fühlen. Das ist eine schöne Bestätigung für unsere Arbeit“, sagt Prof. Stephan Böhmer.

(RP) Das 1000. Baby ist im Marienhospital Wesel jetzt geboren worden. „Maja ist das schönste Kind weit und breit“, sagen die stolzen Eltern Stefanie und Dennis Schmatze aus Rheinberg-Borth. Am 23. September 2019 um 5.55 Uhr kam das Mädchen zur Welt. Maja ist kerngesund, misst 53 Zentimeter und wog bei der Geburt 3810 Gramm. Sie ist das erste Kind der Eheleute Schmatze. Prof. Dr. Stephan Böhmer, Chefarzt der Frauenklinik, gratulierte den glücklichen Eltern. „Die Zahl von 1000 Geburten wurde im Marien-Hospital noch nie so früh im Jahr erreicht wie diesmal. Das spricht dafür, dass uns viele schwangere Frauen vertrauen und sich hier gut versorgt und betreut fühlen. Das ist eine schöne Bestätigung für unsere Arbeit“, so Prof. Böhmer. Der Chefarzt rechnet damit, dass bis zum Jahresende die Zahl von knapp 1400 Geburten erreicht werden kann – das wäre ein neuer „Bestwert“.