Konzert in Schermbeck : Lieder zur Weihnachtszeit

Schermbeck Der Männergesangverein Eintracht lädt zum Weihnachtskonzert in der Ludgeruskirche in Schermbeck ein. Die Besucher erwarten klassische Lieder, aber auch moderne Stücke aus unterschiedlichen Kulturräumen.

Die seit etwa zwei Jahren verstärkte Zusammenarbeit der Eintracht mit dem Männergesangverein Gahlen-Dorf hat sich inzwischen so bewährt, dass die beiden Chöre auch beim Weihnachtskonzert als Chorgemeinschaft auftreten. Beide Chöre haben den gemeinsamen Chorleiter Jörg Remmers. An den Proben, die mittwochs in Gahlen und donnerstags in Schermbeck stattfinden, haben in den vergangenen Wochen auch immer Sänger des jeweils anderen Chores teilgenommen. So können trotz der zurückgehenden Mitgliederzahlen mehr als 30 Sänger in der Ludgeruskirche ihren musikalischen Part mit einem überzeugenden Klangerlebnis vortragen.