Schermbeck : Ludgerusgemeinde veranstaltet dritten Jugendaktionstag

Gehören zum Organisationsteam (v.l.): Christoph Wieschus, Claudia Schulze, Josef Tempelmann, Nicolina Amoriello und Pastor Xavier Muppala. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Jugendliche können am 15. Juni zum dritten Mal Gemeinschaft erleben und dabei viel Spaß haben. Dank vieler Sponsoren ist Mitmachen kostenlos.

Die Ludgerusgemeinde plant für Samstag, 15. Juni, zum dritten Mal einen Jugendaktionstag. Während 2015 die Jugendlichen im Verlauf des Tages zwischen drei verschiedenen Standorten wechseln und 2017 zwischen Pfarrheim und Gesamtschule pendeln mussten, freut sich das Organisationsteam nun, dass alle Aktivitäten diesmal im Pfadfinderhaus am Prozessionsweg und auf dem Außengelände stattfinden können.

Zu den Jugendlichen, die sich ab 14.30 Uhr am Pfadfinderhaus unter dem Motto „beGEISTernd“ zu einem treffen, können sich am Jugendaktionstag auch ältere Kinder gesellen. Kosten für die Teilnahme entstehen den jungen Besuchern nicht, sie bekommen sogar noch kostenlos Getränke und Kuchen gereicht. „Etwa 50 freiwillige Helfer tragen zu einem reibungslosen Ablauf der Veranstaltung bei“, sagt Pastor Xavier Muppala.

Bis 17.30 Uhr können die Besucher an zahlreichen Stationen aktiv sein. Auf dem Außengelände wird Bogenschießen angeboten. Fachkundige Anweisungen für diese Sportart gibt es – wie bei den beiden vergangenen Aktionstagen – von der Hobby-Bogenschießerin Ramona Winning. Beim Menschenkicker treten zwei Mannschaften gegeneinander an. Dirk Szczepaniak übernimmt die Moderation der Fußballspiele. Auf dem Parkplatz nebenan können Besucher unter Leitung zweier Betreuer die Fortbewegung mit Segways auf einem anspruchsvollen Parcours üben.

Geschicklichkeit ist beim Jenga-Spiel gefragt. Die quaderförmigen Bauteile hat der Uefter Werner Steinkamp, der Vogelbastler für die Altschermbecker Kilianer, hergestellt. Aus dem Turm, der am Aktionstag aus diesen Bauteilen errichtet wird, müssen die Mitspieler so lange einzelne Bausteine herausziehen und auf die oberste Ebene legen, bis der Turm umstürzt. Fantasie und künstlerisches Geschick wird von den Jugendlichen bei der Quadratologie verlangt. Mit unterschiedlichen Acrylfarben sollen 100 kleine quadratische Felder so gekonnt ausgemalt werden, dass kleine Kunstwerke entstehen.

Konzentration, Koordination und Balance müssen optimal sein, wenn man über eine Slackline, ein schmales Kunstfaserband oder Gurtband, von einer Stelle zu einem mehrere Meter entfernten anderen Ort gehen möchte. „Schlag den Leiter!“, heißt das Gebot an einem Stand, an dem die Jugendlichen gegen Gruppenleiter in einzelnen Wettbewerbs-Disziplinen antreten. Das reicht vom Frisbee-Golf und dem Bauen von Kartenhäusern über die Beantwortung von Wissensfragen bis hin zum Kopfrechnen und Memory.

Ein Highlight mit besonderem Kick verspricht das Bubble-Ball-Spiel. Dabei steckt fast der ganze Körper in einem riesigen Gummiball, und es macht jede Menge Spaß, wenn im Anschluss an eine Rempelaktion der Gegner einfach weggerollt wird. Beim Flunkyball-Spiel müssen zwei Mannschaften versuchen, die an einer Linie stehenden Flaschen umzukippen. Im Verlauf des Spiels zeigt sich, ob die Aufsteller umgekippter Flaschen oder die Trinker eines Getränkes schneller beim Erledigen ihrer jeweiligen Aufgabe sind.

Um „Beauty und Mode“ geht es für zwei Gruppen zu jeweils zehn Jugendlichen, die von der Stadtparfümerie Pieper Kosmetiktipps bekommen. Die Teilnehmer lernen, wie man sich schminkt, abschminkt und die Haut richtig pflegt. Um 18 Uhr endet der Aktionstag mit einer von den Jugendlichen mitgestalteten Messe. Diese dient gleichzeitig zur Eröffnung der Firmvorbereitung.

(hs)