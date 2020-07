Kostenpflichtiger Inhalt: RAG soll nach Wesel kommen : Hovest (SPD) will Grubenwasser aus der Lippe verbannen

Lippemündung in Höhe Lippeschlösschen. Foto: Jana Bauch (jaba)

Wesel Grubenwasser kann eine Gefahr für Flora und Fauna darstellen. In der Emscher wird bald kein Grubenwasser mehr eingeleitet, in der Lippe aber weiterhin. Das könne nicht so bleiben, kritisiert der Weseler SPD-Fraktionschef Ludger Hovest.