SPD-Vorsitzender aus Wesel schreibt an Chefs im Land : Hovest-Brief: „...oder macht Euch vom Acker“

Wesel Der Weseler SPD-Vorsitzende schreibt frustriert an die Chefs in Partei und Fraktion im Land.

Der Weseler SPD-Vorsitzende Ludger Hovest hat in einem Brief an den Landesvorsitzenden Sebastian Hartmann und SPD-Landesfraktionschef Thomas Kutschaty die Personalquerelen in der Landes-SPD scharf kritisiert. Die Bürger in Nordrhein-Westfalen wollten Antworten, Perspektiven und Visionen von der SPD. „Hahnenkämpfchen von Gockeln wollen sie nicht“, schreibt Hovest in dem Brief an Hartmann und Kutschaty, den er am Mittwoch öffentlich machte. „Beendet sofort eure öffentliche Personaldiskussion und euren Streit oder macht euch vom Acker“, heißt es im ersten Satz.