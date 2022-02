Produkt aus Hamminkeln ausgezeichnet : Deutschlands leckerster Apfelsaft

In den letzten 15 Jahren sind 18.000 Apfelbäume gepflanzt worden, deren Früchte gepresst werden. Foto: vN

Hamminkeln Bei der Hamminkelner Obstkelterei van Nahmen laufen jede Menge Glückwünsche ein. Die Stiftung Warentest hat den Bio Apfelsaft von Streuobstwiesen zum Testsieger gekürt. Das Ergebnis kurbelt die Nachfrage erheblich an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thomas Hesse

„Direkt ist am besten“ titelt das angesehene Verbrauchermagazin „Test“ der Stiftung Warentest in der frischen neuen Ausgabe, Sie hat 26 naturtrübe Direktsäfte untersucht, sechs der 26 getesteten Produkte mit der Note „gut“ versehen und einen Geschmackssieger gekürt. Das löste in Hamminkeln große Freude aus. Denn der selbst ernannte „Saftladen“ an der Diersfordter Straße holte den geschmacklichen Gesamtsieg für Deutschland mit seinem „Bio Apfelsaft von Streuobstwiesen“, und „seitdem steht das Telefon nicht mehr still“, wie Firmenchef Peter van Nahmen am Freitag sagte. Nicht nur Gratulanten melden sich, auch Aufträge werden durchgegeben. Viele sind auf den Geschmack aus der Isselstadt gekommen.

Geprüft wurde von der Stiftung Warentest Geschmack und Sensorik, chemische Qualität, Verpackung und Deklaration. Dabei kam ein „Gut“ heraus und Platz drei in der Gesamtwertung, beim Geschmack gab es sogar das einzige „Sehr gut“ im Vergleichstest für die Hamminkelner. Dabei lagen insgesamt Direktsäfte wie der aus Hamminkeln vorne, Apfelsaft aus Konzentrat ist bestenfalls befriedigend. Den Testern hat das reine Streuobstwiesen-Getränk aus der hiesigen Kelterei merklich am besten gemundet. Ihr Artikel beginnt nämlich so: „Als würden Sie in einen reifen Apfel beißen – so aromatisch nach Frucht schmeckt ein sensorisch guter Apfelsaft. In unserem Test schafft das nur einer: der naturtrübe Direktsaft von van Nahmen.“ Spitze ist das Produkt nicht nur geschmacklich, sondern auch preislich, wie angemerkt wird. Qualität made in Hamminkeln ist mit 3,95 Euro pro Liter zu bezahlen.

„Das Ergebnis freut uns riesig, keine Frage. Es ist eine Gemeinschaftsleistung. In die Freude ist die ganze Belegschaft von der Verarbeitung bis zum Verkauf einbezogen, der Dank geht an sie“, sagte Peter van Nahmen. Der Testsieg für den Premiumsaft macht van Nahmen noch bekannter, der Name van Nahmen ist in vieler Munde. „Es gibt über 100 Online-Veröffentlichungen mit unserer Namensnennung in Deutschland zum Testergebnis“, berichtet Peter van Nahmen. Der Streuobstwiesensaft schaffte es sogar auf Seite eins von Deutschlands größter Boulevardzeitung „Bild“. Kein Wunder, dass bei so viel Aufmerksamkeit die Bestellungen anzogen. Und das betrifft nicht nur den ausgezeichneten Streuobstwiesensaft. Peter van Nahmen sieht die Testplatzierung auch als Auszeichnung für seine Partnerbetriebe, die den aromatischen Rohstoff liefern. „Wir haben über 330 Streuobstwiesenpartner, die uns mit sortenreinem Saft beliefern und die Bäume pflanzen, hegen und pflegen“, so der Chef des „Saftladens“. In den letzten zehn bis 15 Jahren seien 18.000 Apfelbäume gepflanzt worden, deren Früchte gepresst werden und so ursprünglichen Saft liefern.

„Wir wussten, dass der große Saftvergleich bei Stiftung Warentest lief. Die Tester haben im normalen Handel eingekauft, sie haben unglaublich viele chemische Werte analysiert und uns geschickt. Wir wussten auch, dass 26 Produkte getestet wurden und haben dementsprechend auf das Endergebnis hin gefiebert.“ Jetzt ist die Freude natürlich groß, aber auch ein Gefühl der (Selbst-)Verpflichtung bleibt hoch, das nachgewiesen hohe Niveau zu halten. Die geschmackliche Intensität mit tollem Aroma ist und bleibt das Ziel.

Ob es erreicht wird hat auch mit Witterungsbedingungen und Ernteausfall zu tun. Zwei trockene Jahre waren zu verkraften, da reichte die Apfelmenge nur elf Monate lang für die Saftproduktion statt fürs ganze Jahr. 2021 war die Ernte wieder ausreichend, sowohl was Menge als auch Qualität betraf. 2022 sei nicht mit Engpässen bei der Produktion zu rechnen, so Peter van Nahmen. Das ist gut für Geschäft und Geschmack. Es ist auch wichtig, um das Niveau und die gestiegene Nachfrage für den Premiumsaft zu befriedigen.