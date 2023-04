Loikum Stiftung Wohlfahrtspflege fördert Loikumer Pfarrheim

Im Mittelpunkt stand dabei die freudige Nachricht, dass die Sanierung des Pfarrheimes in Loikum mit 22.700 Euro durch Mittel aus der Stiftung Wohlfahrtspflege NRW gefördert wird. Die („Scheck-„) Übergabe fand ebenfalls am Montag statt in den noch nicht ganz fertig gestellten Räumlichkeiten des Loikumer Pfarrheimes. Der Stiftungsratsvorsitzende Marco Schmitz übergab den Zuwendungsbescheid persönlich, und die Landtagsabgeordnete Charlotte Quik aus Brünen war voll des Lobes. Natürlich waren auch Vertreter und Vertreterinnen des Kirchenvorstandes, des Gemeindeausschusses Loikum sowie des Dorfvereins und die örtlichen Architekten Möllmann und Büning anwesend.