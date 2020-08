Bei Kfz-Reparaturarbeiten in Loikum : Bocholter bei Lagerhallenbrand lebensgefährlich verletzt

Mit einem Rettungshubschrauber wurde der lebensgefährlich verletzte Bocholter in eine Duisburger Spezialklinik geflogen. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Loikum Beim Brand einer Lagerhalle in Loikum ist am Samstagnachmittag ein 43-jähriger Mann aus Bocholt lebensgefährlich verletzt worden. Bei Reparaturarbeiten an einem Pkw kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu dem Feuer.

