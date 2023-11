Projekt an der A 3 Grüne zweifeln an Logistikcenter-Planung in Hamminkeln

An der Autobahn 3 soll ein Business- und Logistik-Center entstehen. Das Thema ist nicht neu, es befindet sich sogar auf der Zielgeraden. Der Planungsausschuss könnte in seiner Sitzung am 22. November den Weg zu den nächsten Planungsschritten freimachen. Bisher gibt es einen Vorentwurf, der in einen konkreten Planentwurf mündete. Darüber hinaus wurden die notwendigen Gutachten erstellt. „Inhaltlich haben sich daraus keine wesentlichen Änderungen des bisher präsentierten Vorentwurfs ergeben“, sagt die Verwaltung in der Vorlage für die Ausschusssitzung und stellt damit das Signal auf Grün. Am Freitag traten die Grünen auf die Bremse.