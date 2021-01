Nach Verlängerung des Lockdowns : Friseure wegen illegaler Konkurrenz besorgt

Kreis Wesel Der Obermeister der Friseur-Innung Kreis Wesel, Klaus-Peter Neske, befürchtet durch die Verlängerung des Lockdowns eine Zunahme von Schwarzarbeit. Er fordert Kunden zur Geduld auf und verlangt eine baldige Öffnung der Salons.

Wenn Klaus-Peter Neske in diesen Tagen durch die Straßen geht, ist er nicht selten verwundert. Statt der vielfach verschrienen Corona-Matten sieht er häufig auch frisch gemachte Strähnchen, präzise geschnittene Ponys und top gestylte Kurzhaarfrisuren auf den Köpfen der Menschen. Dabei sind auch die Friseursalons aufgrund der Corona-Schutzverordnung seit dem 16. Dezember geschlossen. Die Zwangspause wurde nun sogar bis zum 14. Februar verlängert. Der Obermeister der Friseur-Innung im Kreis Wesel vermutet, dass illegale Konkurrenz hinter den frischen Haarschnitten steckt und befürchtet durch die erneute Verlängerung des Lockdowns eine weitere Zunahme der Schwarzarbeit . Deshalb ruft Neske nun zusammen mit den Friseurmeistern im Kreis Wesel in einer Kampagne zu mehr Solidarität auf.

Beratung Das Team bietet dienstags bis freitags von 10 bis 12 Uhr einen Beratungsservice unter Telefon 02801 1559 oder per E-Mail unter teamneske@t-online.de an.

Was den Obermeister ärgert: „Die ganze Branche leidet unter den Geschäftsschließungen“, sagt Neske. „Es kann nicht sein, dass da einige die Krise ausnutzen, um schnelles Geld zu verdienen.“ Von einer Insolvenzwelle unter den Salons will Neske nicht sprechen. Doch die Luft werde dünner, gerade in Anbetracht der erneuten Lockdown-Verlängerung, und weil viele Kollegen auf ihre Corona-Hilfen oder das Überbrückungsgeld warten müssten. „Schwarzarbeit kann da aber nie der richtige Weg sein“, betont Neske. Er selbst habe ebenfalls zig Anfragen bekommen – angefangen bei Stammkunden bis zu losen Bekannten aus dem Sportverein –, ob es nicht doch möglich sei, privat die Haare zu schneiden. Allen erteilte Neske eine Absage. Nun appelliert er an die Solidarität – unter den Friseuren sowie den Kunden gegenüber dem Handwerk.