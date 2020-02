Unfall in Hamminkeln auf Bundestraße 473 : Lkw kippt um und verliert Kies an Bundesstraße

Hamminkeln Die Feuerwehr musste am Mittwochmorgen zu einem Einsatz auf der Bundesstraße 473 ausrücken. Ein Lkw war auf den Seitenstreifen geraten und verlor Ladung.

In Hamminkeln ist am Mittwochmorgen ein mit Kies beladener Lkw von der Strecke abgekommen und hat einen Teil seiner Ladung verloren. Das berichtet die Feuerwehr Hamminkeln. Die Feuerwehr sicherte den Unfallort an der Bundestraße 473/Zum Weißenstein ab, überprüfte dabei auch, ob Öl und Benzin ausgelaufen waren. Nach dem Eintreffen eines Bergeunternehmens wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. 13 Feuerwehrleute waren im Einsatz.