Lange Staus Lkw-Unfall auf A3 – Fahrer vermutlich tot

Gegen 14.45 Uhr hat sich am Mittwoch auf der A3 bei Hamminkeln in Richtung Oberhausen ein schwerer Lkw-Unfall ereignet. Am Abend kam es weiter zu langen Staus. Gegen 18.20 Uhr meldete etwa der WDR sechs Kilometer Stau. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Rees abgeleitet.