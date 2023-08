Langer Stau Schwerer Lkw-Unfall auf A3 – Fahrer stirbt

Hamminkeln · Zu einem schrecklichen Unglück kam es am Mittwoch auf der Autobahn 3 bei Hamminkeln. An einem Stauende fuhren zwei Lkw ineinander. Dabei kam ein Fahrer ums Leben. Die Arbeiten dauerten am Abend an.

30.08.2023, 20:16 Uhr

6 Bilder Schwerer Lkw-Unfall auf der A3 bei Hamminkeln 6 Bilder Foto: Guido Schulmann

Gegen 14.45 Uhr hat sich am Mittwoch auf der A3 bei Hamminkeln in Richtung Oberhausen ein schwerer Lkw-Unfall ereignet. Am Abend kam es weiter zu langen Staus. Gegen 20.10 Uhr meldete etwa der WDR fünf Kilometer Stau. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Rees abgeleitet. Die Unglücksstelle liegt in Höhe des Parkplatzes Elsholt. Dort waren laut Polizei zwei Lkw an einem Stauende ineinandergefahren. Der vordere Lkw hatte sich offenbar durch die Wucht des Aufpralls gedreht und stand seitlich zur Fahrbahn. Das Führerhaus des hinteren Lkw war stark deformiert. Am Abend bestätigte die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion die traurige Vermutung: Der Fahrer des auffahrenden Lkw wurde bei dem Aufprall getötet. Das Unfallaufnahmeteam der Polizei sicherte am Abend Spuren. Die Arbeiten an der Unfallstelle sollten voraussichtlich bis in die späten Abendstunden andauern.

(fws/hebu)