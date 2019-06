Einsatz in Stichstraße : Lkw fährt sich bei Schermbeck fest

Schermbeck Ein Wendemanöver in einer Stichstraße endete in einem Polizeieinsatz.

Am Montagabend hat die Polizei einem 40-Tonnen-Sattelzug Fahrer aus einer misslichen Lage helfen müssen. Der 42-jährige Fahrer hatte sich mit seinem Lkw in einer Stichstraße der Weseler Straße, unweit der B 58, in Schermbeck, verfahren und wollte wenden. Die Straße war aber für dieses Manöver zu eng, so dass sich der Sattelzug nach einigen Versuchen so festgefahren hatte. Die gesamte Straße war blockiert und der Lkw Fahrer weder vor noch zurückfahren Die alarmierte Polizei verständigte dann eine Fachfirma, die auf Lkw-Bergungen spezialisiert sind. Diese Firma konnten den Lkw, ohne weitere Schäden anzurichten, schließlich befreien.