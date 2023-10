Im Bereich der Weseler Rheinbrücke drohen Staus Lkw-Fahrer beschädigt Ampelanlage und flieht

Wie die Polizei mitteilt, hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer den Ampelmast an der Einmündung der Weseler Straße (B 58)/Xantener Straße beschädigt. Der Unbekannte entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der besagte Ampelmast befindet sich an der Weseler Straße von der Rheinbrücke Wesel kommend in Fahrtrichtung Alpen auf der rechten Seite der Fahrbahn und war durch die Beschädigung abgeknickt worden. Der Mast drohte auf die Fahrbahn zu kippen. Durch die Beschädigung fiel die Ampelanlage aus und musste im weiteren Verlauf vom Stromnetz genommen und von der alarmierten Feuerwehr von der Fahrbahn weggedreht werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass es sich bei dem Lkw eventuell um einen Sattelschlepper (gegebenenfalls mit Überbreite) gehandelt hat. Mit einem längeren Ausfall der Ampelanlage und damit auch mit Staus zu den Stoßzeichen müssen Verkehrsteilnehmer nun rechnen. Der Verkehr, so die Polizei, werde bei Bedarf an besagter Stelle geregelt. Mögliche Zeugen melden sich bei der Polizei unter Tel. 0281 1070.