Lesung in Wesel : Literaturkritiker Scheck stellt weltliterarischen „Kanon“ vor

Die Buchhandlung Korn setzt ihre Lesungsreihe mit einem großen Namen fort: Denis Scheck. Foto: LesArt Kamp-Lintfort

Wesel Die Buchhandlung Korn an der Brückstraße 13 setzt die Reihe ihrer beliebten Lesungen fort und hat gleich mit Literaturkritiker Denis Scheck einen großen Namen parat. Er stellt seinen weltliterarischen „Kanon“ am Samstag, 22. Februar, vor.

Weil der prominente Name viele Buchfreunde anziehen dürfte, findet die Veranstaltung in der Musik- und Kunstschule, An der Zitadelle, statt. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Brigitte und Eva Korn haben eine besondere Nähe zum Großkritiker. „Er eröffnete am 29. September 2011 mit einer wunderbaren Hommage an die Literatur unsere Buchhandlung in Wesel“, sagt Eva Korn. Sie freue sich auf ein Wiedersehen mit dem „bekanntesten und originellsten Literaturkritiker Deutschlands.

Dass Scheck im relativ kleinen Wesel auftritt, kann die Buchhändlerin durchaus als Anerkennung auffassen. „Ein Sympathiezeichen“ sei es, dass er komme und vielleicht eine positive Erinnerung an den ersten Auftritt habe. Zudem hat die Buchhandlung Korn viel Renomee bei den Verlagen. Das spiegeln diesen auch die eingeladenen Autoren wider. „Unser Publikum ist besonders, bei uns erleben die Autoren Zuhörer, die, anders als in vielen Großstädten, noch nicht übersättigt sind“, sagt Eva Korn.

Nun also Denis Scheck. Schon in jungen Jahren Buchbegeisterter, der im Alter von 13 Jahren seine eigene literarische Agentur und auch seine Übersetzertätigkeit startete. In vielen Auftritten in Radio und Fernsehen machte er sich einen Namen, vor allem als Streiter für Qualität ist er einem großen Publikum durch seine Sendung „Druckfrisch“ in der ARD bekannt geworden.

In seinem „Kanon“, den 100 wichtigsten Werken der Weltliteratur, sprengt Scheck Genre- und Sprachgrenzen. So stehen neben Klassikern Kinderliteratur wie Astrid Lindgrens „Karlsson vom Dach“ und Comics auf der Liste, neben europäischen auch afrikanische und asiatische Autoren. „Und positiv auffallend viele Schriftstellerinen“, sagt Korn.