CDU-Landtagsabgeordnete Charlotte Quik kritisiert Norbert Meesters (SPD) : Neuer Streit um Lippezentrum

Wesel Die CDU-Abgeordnete Charlotte Quik kritisiert einen SPD-Vorstoß. Wie kann der Betrieb des geplanten Lippzentrums dauerhaft garantiert werden? Die Idee von SPD-Mann Meesters betrachtet Charlotte Quik als höchst unrealistisch.

Die Landtagsabgeordnete Charlotte Quik (CDU) aus Hamminkeln übt Kritik an der Forderung der Weseler SPD, die eine schnelle Lösung für das geplante Lippezentrum gefordert und dabei das Land in die Pflicht genommen hatte. Quik befürchtet, dass der SPD-Vorstoß eher kontraproduktiv war.

In der vergangenen Woche hatte Norbert Meesters als stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD in Wesel gewarnt, dass der Abriss droht, weil nur bis Ende 2021 Mittel für die Abrisskosten zur Verfügung stehen. Meesters hatte den Plan vorgestellt, dass Fördermittel in Höhe von 500.000 Euro, die eigentlich zur Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie bestimmt sind, für das Lippezentrum verwendet werden könnten. Dieses Argument brachte er im Vorfeld eines Treffens einer Weseler Delegation mit dem NRW-Umweltministerium in dieser Woche.