Hochwasserlage am Sonntag Lippe-Pegel gefallen – Evakuierung aufgehoben

Die Lage in den Hochwassergebieten entlang der Lippe hat sich entspannt. Wie die Gemeinde Schermbeck am Sonntagvormittag (31. Dezember) mitteilt, ist der Lippepegel in den vergangenen Tagen unter die Hochwasserwarnstufe 2 gefallen. Am 31. Dezember um 10 Uhr lag der Wasserstand in der Lippe bei 5,92 Metern. Zum Vergleich: Beim Höchststand am Donnerstag um 5.15 Uhr lag der Pegel bei 7,03 Metern