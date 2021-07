Stierkäfer in Schermbeck : Seltene Käfer im Lichtenhagen entdeckt

Schermbeck Auf ihrer Weide im Naturschutzgebiet Lichtenhagen fand Margret Dorr kleine Öffnungen in der Erdoberfläche. Ein Insektenforscher bestätigte, dass die der Eingang in das Tunnelsystem der Stierkäfer sind.

Der Diplom-Biologe Klaus Kretschmer von der Biologischen Station des Kreises Wesel strahlte, als er die von Christoph und Margret Dorr gepachtete Weide im Naturschutzgebiet Lichtenhagen betrat. Dort wurden erstmals Stierkäfer (wissenschaftlicher Name: Typhaeus typhoeus) entdeckt, die so selten geworden sind, dass sie inzwischen unter Naturschutz gestellt wurden.

Im Lichtenhagen, einem Gebiet, in dem sich zahlreiche ehemalige Tongruben der Dachziegelwerke Nelskamp befinden, wurden die ehemaligen Gruben und die umgebenden Waldbestände im Jahre 1981 einstweilig als Naturschutzgebiet sichergestellt. Am 3. Juli 1986 trat die heute gültige ordnungsbehördliche Verordnung über die Festsetzung des Naturschutzgebietes in Kraft. In der wissenschaftlichen Begleitschrift, die im Jahre 1992 von der Unteren Landschaftsbehörde des Kreises Wesel herausgegeben wurde, fehlen in der umfangreichen Auflistung der Tier- und Pflanzenwelt die Stierkäfer.