Musikalischer Gruß zum Abschied : Gahlen trauert um Heinz Rademacher

Schermbeck Der Ehrenvorsitzende des Männergesangvereins starb im Alter von 80 Jahren. Er hatte den Vorsitz des Vereins für 26 Jahren inne, bevor er krankheitsbedingt abtreten musste. In dieser Zeit hat er viel erreicht.

Als stellvertretender Vorsitzender wirkte er 1992 bei der Anschaffung der neuen Vereinsfahne mit. Im Januar 1993 übernahm Rademacher den Vorsitz im MGV. Unter seiner Leitung wurde die seit 1989 bestehende Partnerschaft mit einem Chor aus dem französischen Ernée vertieft. Nach dem ersten Besuch in Ernée im Jahre 1990 wurde im Zwei-Jahres-Rhythmus die Freundschaft gepflegt. Viel Arbeit stand für Heinz Rademacher an, als der Chor im Jahre 2002 sein 100-jähriges Bestehen feierte.

In die Zeit seines Vorsitzes fiel der Start des offenen Singens, das sich seit 2005 einer großen Beliebtheit erfreut und immer etwa 80 Mitwirkende anlockt. Auf die Pflege der Geselligkeit im Vereinsleben legte Heinz Rademacher besonderen Wert. Die meisten Reisen hat er selbst organisiert, unter anderem die dreitägige Fahrt nach Wittenberg und die Fahrt nach Hamburg . Fünfmal beteiligten sich die Gahlener an einem Chor-Festival im Sängerkreis Wesel.

In den letzten Jahren hat Heinz Rademacher maßgeblich an einer engen Zusammenarbeit mit dem Schermbecker MGV Eintracht mitgewirkt. Beide Chöre sind sich inzwischen einig, dass in Zeiten schrumpfender Mitgliederzahlen aktiver Sänger zwecks Bewahrung beeindruckender vierstimmiger Chorgesänge eine enge Zusammenarbeit vonnöten ist.