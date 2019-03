Es bleibt bei Zusatzampeln: Letzte Abstimmungen zur Esel-Ampel

Wesel Eine Fachfirma versucht derzeit Fehlfunktionen an der geplanten Esel-Ampel auszuschließen. Dann kann gestartet werden.

Die Weseler Stadtverwaltung arbeitet weiter an der Umsetzung der Pläne, Ampeln mit Eselmotiven im Bereich des Bahnhofs zu installieren. Der Auftrag an eine Fachfirma sei bereits vergeben, derzeit liefen aber Abstimmungsgespräche zwischen Straßen NRW und der Firma Siemens, um die Absicherung der Symbolanzeigen gegen Fehlfunktionen abzustimmen, teilte die Verwaltung auf Anfrage mit. Seit Monaten steht das Aufstellen einer solchen Ampel in Aussicht – zuletzt hatten aber Rechtsbedenken zu Verzögerungen geführt. Weil die Stadtverwaltung in Sorge ist, dass ein vierbeiniger Esel den zweibeinigen Fußgängern nicht ausreichend kenntlich machen könnte, wann sie zu gehen und wann zu stehen haben, soll es nun bei normalen Ampeln bleiben. Daneben werden allerdings Zusatzampeln mit Eseln aufgestellt. Die Gefahr, dass Unfälle entstehen und die Stadt die Kosten zu tragen hat, war den Entscheidern in Wesel zu groß.