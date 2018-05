Hamminkeln: Leise Kunst im Licht der Schlossräume

Hamminkeln In Ringenberg wird die Ausstellung "unplugged" gezeigt. Die Arbeiten stammen von Sumi Kim, Julius Heinemann und Andreas Karl Schulze. Diesmal ist Eröffnung am Samstag.

In Zeiten lärmender Nachrichten und schriller politischen Auseinandersetzungen wollten Thorsten Schneider und Adelheid Smit bewusst ein leises Zeichen bildnerischer Kunst setzen. Die beiden Stipendiaten des deutsch-niederländischen Kunstprojekts haben deshalb eine Ausstellung im Schloss Ringenberg kuratiert, die drei reduzierte malerische Positionen kombiniert. Die mit dem Licht und der Weite in den hohen Räumen des Schlosses spielt und mit wenigen, extra für die Ausstellung geschaffenen und teils direkt auf die Wände aufgetragen Werken auskommt. Man muss sich trauen, sich auf die Sichtweisen einzulassen. Es lohnt sich.

Julius Heinemann steht im Overall in einem anderen Raum. Man muss sich Zeit lassen, um in seine Welt einzusteigen. "Es geht mir um die Sensibilisierung von Wahrnehmung", sagt er und sprüht direkt auf die Wand, einen blauen Bogen, eine rote breite Linie, die droht, vom Fensterschatten verschluckt zu werden, zwei dunkle Striche in einer Nische, die für eine Skulptur gedacht ist. Klingt nach wenig, ist auch wenig, reagiert aber ungemein mit dem Raum.