Rp-Serie Die Ausbildungsinitiative Kreis Wesel - Präsentiert Von Altana (folge 2): Lehrstellenmarkt bietet beste Chancen

Lehrstellenmarkt bietet beste Chancen

Im Handwerk - hier übt ein angehender Klempner in einem Ausbildungszentrum das Schweißen - eröffnen sich Berufsanfängern derzeit glänzende Perspektiven. Foto: dpa

Wesel Gute Zeiten für die Entlassschüler: Besonders im Handwerk stehen die Türen für langfristig sichere Karrieren weit offen.

Kreis Wesel Lange waren die Rahmenbedingungen auf dem Ausbildungsmarkt nicht so gut wie heute. Bis Ende April meldeten sich im Kreis Wesel bei der Agentur für Arbeit 3063 junge Leute, die grundsätzlich für einen Lehrstart in 2018 in Betracht kämen. Das waren 465 weniger als im Vorjahr. Markus Brandenbusch, Bereichsleiter bei der Agentur, stellt zudem fest, dass es bei dem Trend geblieben ist, gleich klassenweise zum Beispiel von der Realschule weiter im System Schule Richtung Abitur marschieren zu wollen. Ein nicht immer empfehlenswerter Weg, sagt der Fachmann. Denn aus den noch guten Noten werden in der Oberstufe - etwa am Berufskolleg - oft schlechte, was beim Schwenk auf eine Lehrstelle dann Nachteile mit sich bringt. Norbert Borgmann, stellvertretender Kreishandwerksmeister, teilt diese Ansicht. Gerade im Handwerk stünden den Entlassschülern jetzt die Türen weit offen. Und die Perspektiven für eine langfristig sichere Karriere seien besser denn je.

Eine absolvierte Lehre im Handwerk ist laut Borgmann zunächst eine Grundausbildung, auf die man immer wieder zurückgreifen kann. Man bekommt erstes selbst verdientes Geld in die Hände, gelangt zur Fachhochschulreife, kann Meister werden oder studieren. "Mit drei Jahren Lehrzeit verbaue ich mir nichts", sagt Borgmann und berichtet vom Vortrag einer jungen Frau, den er gerade beim Unternehmerfrühstück gehört hatte. Sie hatte mit einer kaufmännischen Lehre begonnen und ist froh, bei ihrer nun laufenden Promotion auf diese zurückgreifen zu können. Für Borgmann, der in der Branche Heizung-Sanitär-Klima wirkt, ist es ohnehin klar, dass nicht jemand Versorgungstechnik studieren sollte, der noch nie eine Wasserleitung gesehen hat. Brandenbusch gibt zudem zu bedenken, dass die Quote der Studienabbrecher heute bei 25 bis 30 Prozent liegt. "Das haben wir vor zwei bis drei Jahren so nicht gehabt", sagt Brandenbusch und rät dazu, sich schon zu Schulzeiten zu überlegen, ob man studieren will.

Info Hier finden Suchende Informationen Kostenlos anrufen Informationen rund um die Ausbildung gibt es unter anderem bei der Agentur für Arbeit unter Tel. 0800 4555500 (kostenlos, auch vom Handy). Im Internet schauen Einen guten Überblick erhält auch jeder, der sich im Internet folgende Seiten anschaut: • arbeitsagentur.de/beratungswunsch • dasbringtmichweiter.de/typischich • jobboerse.arbeitsagentur.de • planet-beruf.de • abi.de • ihk-lehrstellenboerse.de • hwk-duesseldorf.de

Weitere Argumente für einen Start im Handwerk sind der traurigen Wahrheit geschuldet, dass es für etwa 30 Prozent der Betriebe keine Nachfolge-Regelung gibt. Das heißt, dass ambitionierte junge Leute sich mit einer soliden Ausbildung das Rüstzeug für eine Geschäftsübernahme zulegen können. Ebenso macht Borgmann darauf aufmerksam, dass viele Betriebe an der Digitalisierung scheitern dürften. "Mit einer Mail-Adresse und einer Homepage ist es nicht getan", sagt er und verweist zum Beispiel auf wachsende Anforderungen der Zulieferer und Hersteller, die mit herkömmlichen Bürokenntnissen in kleinen Handwerksbetrieben nicht mehr zu leisten sein werden. Auch da würden sich also dem Nachwuchs Herausforderungen bieten.

Von den aktuellen Bewerbern um eine Lehrstelle sind noch 1510 unversorgt. Rein rechnerisch kein Problem, denn zurzeit sind noch 1406 Ausbildungsplätze im Kreis Wesel unbesetzt. Insgesamt 2364 Lehrstellen hatte die Arbeitgeberseite zuletzt angeboten - 95 Plätze beziehungsweise 4,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Das zeigt deutlich, dass der Bedarf da ist. Doch damit ist im Vergleich zu den Zeiten, als die Schere weit auseinanderklaffte, nicht alles besser geworden. Wie Brandenbusch erklärt, sind die Probleme nämlich die Gleichen geblieben: Ein Bewerberüberhang für beliebte Jobs im Handel, in Büros, Friseursalons sowie Kfz- und Tischler-Werkstätten trifft auf Mangel in den geschmähten Branchen des Back- und Fleischerhandwerks sowie der Gastronomie. In Letzterer kann ein Bewerber derzeit unter sechs Stellen auswählen.

Dennoch ist es weiterhin nie zu spät, seinen Hut in den Ring zu werfen. Täglich gehen bei der Agentur neue Angebote ein. Darunter auch Ausbildungsplätze für Kfz-Mechatroniker und Veranstaltungskaufleute. Die Beratungs- und Vermittlungsexperten der Agentur helfen unkompliziert weiter.

