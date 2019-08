Expertin zu Gast : Dingdens Lehrerhaus soll würdig altern

Ein historischer Schatz mitten im Ort. Das Lehrerhaus in Dingden erfährt große Wertschätzung auch von der Landeskonservatorin Andrea Pufke. Foto: Thomas Hesse/Sebastian Peters

Dingden Die Landeskonservatorin besuchte das als authentisch geltende Denkmal aus dem 17. Jahrhundert und war begeistert.

Jeden Monat besucht die Landeskonservatorin und Leiterin des LVR-Amtes für Denkmalpflege ein Denkmal. Gestern war Andrea Pufke in Dingden, um sich das Projekt „BauKulturStelle“ in der Weberstraße anzuschauen. „Wir freuen uns sehr, dass sie im August das ehemalige Lehrerhaus im Ortskern ausgewählt hat“, sagte Agnes Küpper vom Verein Dorfentwicklung Dingden.

Die Aufmerksamkeit wundert nicht, denn der Landschaftsverband Rheinland kümmert sich auch um historische Bauten, hat das Lehrerhaus als eines der seltenen authentisch gebliebenen Objekte im Rheinland entdeckt und erforscht es von Boden bis Dach. Spezielle Bauweise und erhalten gebliebener Innenausbau – Kamin, Wendeltreppe, Fliesen – ist in dieser Art zur Seltenheit geworden. Die Landeskonservatorin war vom Engagement der Dingdener begeistert und gab bekannt, dass die ältesten Teile im Hallenhaus überraschenderweise von 1650 stammen. Die Bauforschung hat sich das von alten Dachbalken erzählen lassen. Baupläne der drei Bauabschnitte des Ensembles und Schnittzeichnungen als Basis für restauratorische Entscheidungen liegen jetzt vor, ein Raumobjektbuch wird angefertigt, und LVR- Restauratoren kümmern sich als kostenlose Dienstleistung um das Innenleben der Gebäudeteile. Möglichst viel soll erhalten bleiben, um Lehrerhaus und Co als identitätsstiftenden Treff für Dingden zu installieren.

Termin Am 8. September kann man sich im ehemaligen Lehrerhaus wieder über den Fortgang und die neuen Forschungsergebnisse informieren. Es gibt Jazzmusik und Häppchen.

Programm „Komma gucken“ heißt es, wenn der Verein Dorfentwicklung über Lehrerhaus und Wohneckhaus an der Weberstraße informiert. Transparenz und Kommunikation mit den Dingdenern steht obenan.

Dem Engagement des Vereins sei es zu verdanken, dass das ehemals giebelständige niederdeutsche Hallenhaus weiterhin würdig altern darf und als besonders authentisches Denkmal und Lernort erhalten bleibt, so Pufke. Sie habe selten so viel „Elan und Willen, ein Schmuckkästchen zu erhalten“, gespürt wie bei den Dorfentwicklerinnen. Das habe sie „unfassbar neugierig auf den Besuch gemacht“. Damit wurde deutlich, dass der LVR großes Interesse am Erhalt des wohl ältesten Haus des Dorfes hat.