Kostenpflichtiger Inhalt: Für Weseler Arztpraxen : Lehrer drucken Schutzmasken in Ferien

Physiklehrer Marian Kempkes vom Konrad-Duden-Gymnasium mit 3D-Drucker. Foto: KDG

Wesel Am Konrad-Duden-Gymnasium in Wesel arbeiten zwei Physiklehrer mit Schülern trotz der Ferienzeit weiter. Sie fertigen per 3D-Drucker Schutzmasken, die an Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen weitergereicht werden.