Vor den Osterferien : Lehrer komponieren Durchhalte-Song für Schüler

Wesel An der Gesamtschule Lauerhaas singen Lehrer zum Abschied vor den Osterferien für die Schüler ein Lied und laden es bei Youtube hoch.

Lauerhaas-Video Mit einem sympathischen Video haben sich die Lehrerinnen und Lehrer der Gesamtschule am Lauerhaas vor Start der Osterferien von den Schülern verabschiedet. „Der Lauerhaas wird wiederkommen“, heißt das Lied, das die Lehrerschaft im Internetportal Youtube für alle Schülerinnen und Schüler hochgeladen hat. Ein „Durchhaltesong in der Corona-Krise“ ist es geworden. Viele Lehrer wirken mit. Im Video sind Lehrer in Aktion zu sehen.