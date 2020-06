Schermbeck : Lebensmittelmarkt an Erler Straße könnte Anfang 2023 eröffnen

Lebensmittelmarkt an Erler Straße könnte Anfang 2023 eröffnen

So soll der Bereich zwischen Bücherei der Ludgerusgemeinde (r.) und Sparkasse (l.) einmal aussehen, wenn man von der Mauer der Ludgeruskirche aus nach Westen schaut. Foto: Helmut Scheffler (Repro)

Schermbeck Architekt Johannes Brilo stellte am Donnerstag das Vorhaben im Schermbecker Planungs- und Umweltausschuss vor. Es stieß im Ausschuss auf eine große Zustimmung, vor allem wegen der Schaffung von Sozialwohnungen.

Mit der künftigen Bebauung des Bereiches im Umfeld des ehemaligen Edeka-Marktes an der Erler Straße hat sich am Donnerstag der Schermbecker Planungs- und Umweltausschuss befasst. Zwischen Erler Straße und Heinestraße, zwischen Pfarrheim der Katholischen Kirchengemeinde St. Ludgerus und Sparkasse wollen die beiden Schermbecker Architekten Johannes Brilo und Lars Rexforth eine Planung umsetzen, die Brilo am Donnerstag erstmals der Öffentlichkeit vorstellte.