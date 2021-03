Goldene Hochzeit für das Ehepaar Korthauer : Alles begann beim Altweiberball

Elsbeth und Wolf-Dieter Korthauer feiern Goldhochzeit. Foto: Thomas Hesse

Hamminkeln Das Ehepaar Korthauer feiert seine Goldene Hochzeit. Glückwünsche wird es viele geben, auch wenn wegen der Corona-Pandemie erst im Dezember gefeiert wird. Elsbeth und Wolf-Dieter verbindet viel: die Liebe zu Hamminkeln, zum Garten und zum Reisen.

Die Freude ist groß im Hause Korthauer, auch wenn die Corona-Pandemie die Feiermöglichkeiten einschränkt. Aber Kinder und Enkel, Familie, Freunde und Bekannte werden am Freitag mit guten Wünschen von sich hören lassen, und am 11. Dezember zur großen Feier kommen. Dass dürfte kaum schiefgehen, die Pandemie ist dann hoffentlich Geschichte. Elsbeth und Wolf-Dieter Korthauer sind seit 50 Jahren verheiratet, und sie freuen sich über die lange gemeinsame Zeit.

Sie stammt aus Werth, er ist Ur-Hamminkelner und ortstreu, wie man es sich nur vorstellen kann. Dort, wo Wolf-Dieter Korthauer aufgewachsen ist, bewohnen sie ein schmuckes Haus, im ländlichen Butenfeld ist ihr Zuhause – im Grünen zwischen Wesel und Hamminkeln. Im Garten ist ein Hühnerhaus, fünf Hennen legen täglich ihr Ei, worüber sich Elsbeth Korthauer täglich freut. Sie hat die Hühner geschenkt bekommen. Hier ist Raum, hier ist Ruhe, hier lebt man gerne, hier ist die Welt in Ordnung. Und hier feiert man gerne in Gemeinschaft, was wiederum 1970 beim Altweiberball in Haldern bei Tepferd dazu führte, dass sich zwei junge Leute begegneten und ineinander verliebten. Der junge Elektroschlosser bei RWE und spätere Meister seines Fachs und die Notar- und Rechtsanwaltsgehilfin beschlossen, zusammen zu bleiben.

„Das passte einfach mit uns beiden“, sagt sie. Sie heirateten, zogen dann in sein Elternhaus, wo sie später in einen Neubau wechselten. Heute lebt Tochter Wiebke mit der Familie nebenan, Sohn Dirk wohnt in Langenfeld im Kreis Mettmann und damit auch nicht aus der Welt. Die beiden 72-Jährigen fühlen sich wohl in Hamminkeln. „Eine schöne kleine Stadt, die ihren dörflichen Charakter erhalten hat. Hamminkeln ist lebenswert“, rühmt Wolf-Dieter Korthauer.

Er singt gerne, und so war auch die Teilnahme am Chorleben keine Frage. Und so etwas wie Familienehre. Denn der Jubilar war 35 Jahre lang Vorsitzender des MGV Bleib treu Hamminkeln und darin seinem Vater Emil gefolgt, der es auf 32 Jahre als Vorsitzender gebracht hatte. Ihm folgte auch Schwiegersohn Andre Bödder. Nun hat die Corona-Pandemie das Sangesleben auf den Nullpunkt geschrumpft. So bleibt die Hoffnung, dass der Männerchor irgendwann seine Stimme wieder erhebt. Korthauer, seit 50 Jahren Sänger, wird Bleib treu erhalten bleiben.