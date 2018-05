Wesel: Leader-Projekt zur Nachbarschaft in Hünxe als Vorbild

Wesel Seit zwei Jahren ist die Region Lippe-Issel-Niederrhein (LIN) mit den beteiligten Kommunen Hamminkeln, Hünxe, Schermbeck, Voerde und Wesel (in Ortsteilen) erneut Teil des Leader-Programms der Europäischen Union. Durch Leader sollen Aktionen zur Entwicklung des ländlichen Raums gefördert werden. Acht Projekte sind bereits bewilligt worden.

Dazu gehört unter anderem das Leuchtturmprojekt "Weiterentwicklung der Nachbarschaftsberatung" in Hünxe, das bereits Teil der ersten Leader-Förderung in der Region war und fortgesetzt wird. "Ziel des Projektes ist es, hilfebedürftigen Menschen das Leben in den eigenen vier Wänden durch die Unterstützung von ehrenamtlichen Nachbarschaftsberatern so lange wie möglich zu gewährleisten", sagt Martina Renz, die das Projekt koordiniert. Das Projekt der Nachbarschaftsberatung sei schon in anderen Leader-Regionen übernommen worden, erläutert Kerstin Jendrek vom Regionalmanagement LIN.