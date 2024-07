Techniker Krankenkasse schlägt Alarm Krankenstand im Kreis Wesel überdurchschnittlich hoch

Mit 20,54 Fehltagen pro Kopf erreichte der Krankenstand der TK-versicherten Erwerbstätigen in Nordrhein-Westfalen 2023 einen neuen Rekordwert. Die Erwerbstätigen im Kreis Wesel blieben mit 22,32 Tagen über dem Landesschnitt. Die wenigsten Fehlzeiten hatten die Erwerbstätigen in Bonn mit 15,63 Tagen. Am oberen Ende der Skala liegt mit 27,85 Fehltagen pro Kopf Gelsenkirchen, teilte die Techniker Krankenkasse (TK) mit. Damit lag auch der Krankenstand im Kreisgebiet mit 6,11 Prozent über dem NRW-Wert von 5,6 Prozent.