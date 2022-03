Bürgermeister berichtet im Ausschuss : Zahl der Flüchtlinge in Hamminkeln steigt

Mehr Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine als im Vorfeld angenommen kommen derzeit nach Hamminkeln (Symbolbild). Foto: dpa/Marcus Brandt

Hamminkeln Es könnte zu neuem Druck bei der Frage der Unterbringung kommen, wie im Schulausschuss deutlich wurde. Bürgermeister Bernd Romanski fürchtet, dass eine Situation wie bei der Flüchtlingskrise 2015 entsteht.

Von Thomas Hesse

Die Flüchtlingslage und die Entwicklung des Offenen Ganztags waren die wichtigsten Themen im Hamminkelner Ausschuss für Soziales, Generationen, Bildung und Sport. Bürgermeister Bernd Romanski berichtete, dass viele Flüchtlingen aus der Ukraine privat unterkommen. Er riet dringend, dass sich Neuankömmlinge anmelden, damit Hilfeleistungen umgesetzt werden könnten. Die Stadt arbeitet zudem daran, ankommende Kinder in Schulen unterzubringen. Es gilt Schulpflicht, und das betrifft zunächst die Grundschulen, für die es einen guten Überblick über die Grundschulklassen gibt.

Im Ort Hamminkeln gibt es in den Klassen eins und zwei keine freien Plätze mehr. Sollte der Zuzug anhalten, die Stadt die Unterkünfte in der Daßhorst belegen müssen und darunter Schulkinder sein, müssten sie wohl vom zentralen Ort zu den Grundschulen in den Ortsteilen fahren, die noch freie Plätze haben.

Romanski fürchtet, dass eine Situation wie 2015 entstehen könnte. Damals wurden teils ohne Vorwarnung binnen kurzer Frist neue Flüchtlinge zugewiesen, unter anderem wurden deshalb Wohncontainer in der Daßhorst und in Dingden aufgestellt. Am Donnerstag hieß es zunächst auch, es wäre mit 100 Ukrainern zu rechnen. Das änderte sich, 20 wurden für Freitag angekündigt. Die Aufnahmekapazität sei dafür vorhanden. Romanski riet Leuten, die Ankömmlinge privat aufgenommen haben, dies zu melden. Unter anderem geht es um Impfungen und Gesundheitsschutz.

Themenwechsel: Die Betreuung der Hamminkelner Schüler im Offenen Ganztag soll in zwei Schritten teurer werden. Die erste Gebührenerhöhung soll drei Prozent betragen und zum Schuljahr 2022 und damit am 1. August eingeführt werden. Die zweite Erhöhung soll zum Schuljahr 2023 in Kraft treten. Eingebaut in die Gebührentabelle ist ein sozialer Faktor. So bleibt der Offene Ganztag beitragsfrei bei einem Jahreseinkommen bis 25.000 Euro. Die Grünen meinten im Planungsausschuss aber, dass eine Belastung der Eltern auch „durch ein Schüppchen mehr“ zu groß sei – vor allem in Zeiten insgesamt steigender Preise. Alle anderen Fraktionen fanden den Gebührenaufschlag „moderat“.

Ohnehin ist Bewegung im Thema Ogata. Ab dem Schuljahr 2026/2027 gibt es den Rechtsanspruch auf Ogata-Betreuung. Das hat Auswirkungen auf die Raumbeschaffung insgesamt und auf den Neubau der Grundschule Hamminkeln an der Diersfordter Straße im Besonderen. Es sei wichtig für die Stadt, frühzeitig Informationen zu erhalten. Das wird dauern, zumal das Kreisjugendamt in Kommunen ohne eigenes Jugendamt – wie Hamminkeln – zuständig ist.