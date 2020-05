Musiker Lars Giesen : Mutmach-Song „Das Wir“ aus Bislich

Sascha Dörger (links) und Lars Giesen haben den Mutmacher-Song komponiert. Foto: privat

Bislich Der Bislicher Musiker Lars Giesen reagiert mit Kreativität auf die Corona-Krise.

Die Berliner Gruppe Die Ärzte hat es mit ihrem Corona-Song „Ein Lied für Jetzt“ vorgemacht, viele weitere Künstler folgten: Auch der Bislicher Lars Giesen und Sascha Dörger (Mülheim an der Ruhr) haben jetzt einen Stubensong komponiert, eingesungen und ins Netz gestellt. „Das Wir“ will den Optimismus auf bessere Zeiten nach der Pandemie schüren.

Sänger und Keyboarder Lars Giesen ist seit Ostern schon mehrmals im Innenhof von Altenheimen in Hamminkeln und Haldern aufgetreten, am nächsten Montag lässt er ab 15 Uhr unter den Fenstern des Reeser Agnes-Heims beliebte Schlager und Schunkellieder erklingen. Doch mit Schlagzeuger Sascha Dörger wollte er noch ein bisschen mehr für die Aufheiterung der Menschen tun, die sonst nur mit Negativ-Schlagzeilen aus den Nachrichten konfrontiert werden. So entstanden Zeilen wie „Das Wir, das zählt in dieser Welt. Sind füreinander da, im Herzen ganz nah.“

Lars Giesen und Sascha Dörger sind hauptberuflich Mediengestalter, machen aber beide seit ihrer Kindheit Musik. Bislang spielten sie in unterschiedlichen Gruppen, nun firmieren sie für „Das Wir“-Projekt als Duo namens „River Birds“, weil beide an Flüssen leben: Giesen wohnt in Bislich am Rhein, Dörger in Mülheim an der Ruhr. Für ihr neues Lied hoben die Texter und Komponisten kurz die soziale Distanz zwischen beiden Orten auf und spielten „Das Wir“ in Mülheim ein, wo auch das passende Video entstand. Es ist gratis auf Youtube unter „Das Wir / Mutmacher-Song / #füreinander“ zu finden.