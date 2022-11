22-jährige Autorin aus Wesel : Lara Robbie Schwoch träumt von der Bestsellerliste

Lara Robbie Schwoch sitzt täglich am PC und schreibt an ihrem ersten Fantasy-Roman. Einen Verlag hat sie zwar noch nicht, veröffentlichen möchte sie im Notfall aber auch in Eigenregie. Foto: Klaus Nikolei

Wesel Lara Robbie Schwoch aus Wesel hat zwar Abitur, aber bislang keine Ausbildung gemacht und sie studiert auch nicht. Stattdessen arbeitet die 22-Jährige als Schriftstellerin, mit angespartem Geld aus ihrer Jugend. Bisher hat sie noch keinen Verlag gefunden, eine Notlösung gibt es aber auch für dieses Problem schon.

Lernt man beispielsweise auf einer Feier oder im Job neue Menschen kennen oder stößt auf einer Party beziehungsweise beim Ehemaligentreffen auf alte Bekannte, lautet eine der ersten Floskeln (neben dem nervigen „Alles gut?“) oft: „Und was machst Du so?“ Reifere Semester reden dann oft vom Unruhestand oder von Altersteilzeit. Die Mittelalter-Jahrgänge erzählen vom Stress und Überstunden, sprechen über ihre Karrierepläne und ganz vereinzelt von ihrer Arbeitslosigkeit. Und die Jüngeren berichten in aller Regeln von ihrer (abgebrochenen oder erfolgreich abgeschlossenen) Ausbildung, dem (abgebrochenen oder erfolgreich abgeschlossenen) Studium, ihrem Freiwilligen Sozialen Jahr oder dem Auslandstripp.

Lara Robbie Schwoch ist 22 und hat 2018 am Andreas-Vesalius-Gymnasium (AVG) ihrer Heimatstadt Abitur gemacht. Zwar könnte die junge Weselerin auf die Frage nach ihrem Tätigkeitsstatus antworten, dass sie nach nicht einmal zwei Wochen ihr Germanistik- und Anglistik-Studium abgebrochen hat. Doch ist das schon mehrere Jahre her. Deshalb sagt sie einfach: „Ich schreibe.“ Und wer es genau wissen will, dem erklärt sie: „Ich schreibe Bücher.“

Info Mutter und Tochter stellen gemeinsam aus Foto: Bianka Bauhaus Vernissage Am Freitag, 11. November, wird um 18 Uhr im Weseler Wassertrum an der Brandstraße die Ausstellung „...von Wasser und anderen Dingen...“ eröffnet. Zu sehen sind Kunstwerke von Bianka Bauhaus sowie stimmungsvolle Texte ihrer Tochter Lara Schwoch. Der Eintritt ist frei. Öffnungszeiten Bis zum 18. Dezember ist die Ausstellung immer mittwochs von 15 bis 18 Uhr, samstag von 11 bis 15 Uhr und sonntags (27. November und 4. Dezember) von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Kontakt Weitere Termine können vereinbart werden unter 0174 9569000. Infos unter www.frau-b-werkt.de.

Die junge Frau wundert sich natürlich nicht, dass eigentlich jeder über ihre Antwort verwundert ist. 22 und schon Schriftstellerin? Während die meisten jungen Leute das einfach „nur cool“ finden, haben alle anderen (Erwachsenen) damit ein mehr oder weniger großes Problem. Selbst in der eigenen Familie. Doch spürt sie vor allem die Rückdeckung ihrer Mutter Bianka Bauhaus. Die Betriebswirtin war einst im Düsseldorfer Lufthansa-Stadtbüro beschäftigt. Auch wenn sie damals gutes Geld verdient hat, ist die heute 53-Jährige heilfroh, dass sie ihren Job schon 2013 zugunsten der Malerei aufgegeben hat. Seit 2021 ist die Mutter von drei Kindern Teil der Ateliergemeinschaft „Kunst auf Trapp“, die kreative Workshops für Schüler und Erwachsene anbietet. Am Freitag, 11. November, stellt Bianka Bauhaus unter dem Motto „...vom Wasser und anderen Dingen...“, eine Auswahl ihrer Werke im Weseler Wasserturm aus. Die Texte, die bei der Vernissage vorgetragen werden, stammen von Mutter und Tochter (siehe Infobox). Aktuell feilt Lara Robbie Schwoch an ihren Texten für die Ausstellung. Dafür setzt sie sich an den PC in ihrem Zimmer. In den Regalen türmen sich Bücher. Darunter auffallend viel Fantasieliteratur. Alle Harry Potter-Bände, alle von Tribute von Panem, Tintenherz.

Zum Genre der Fantasieliteratur gehört auch ihr erstes Buch. Ein Roman für die Altersgruppe ab etwa elf oder zwölf Jahren. Er trägt den Arbeitstitel „Eliana & die drei Welten“. Die Romanheldin ist eine Prinzessin. „Ich wollte eine Welt erschaffen, in der ich mich als Mädchen selbst wohlgefühlt hätte.“ Das Problem: Bislang hat Lara Robbie, so ihr Künstlername (ihren Nachnamen lässt sie einfach weg), noch keinen Verlag gefunden, der den Roman druckt und das Marketing und den Vertrieb übernimmt. „Man hat mir geantwortet, dass es ein paar Monate dauern könnte, bis man mich anschreibt.“ An Band II arbeitet sie bereits. Aber was, wenn kein Verlag ihr Talent erkennt? „Dann“, sagt sie, „würde ich meinen Roman auch in einem Eigenverlag herausbringen.“

Texte, die ihr ungewöhnliches Talent beweisen, sind regelmäßig im Seitenschiff zu lesen, dem professionell gestalteten Pfarrbrief der katholischen Kirchengemeinde St. Nikolaus Wesel. Ein Honorar bekommt sie dafür allerdings nicht. Sie ist, obwohl nicht katholisch, ehrenamtlich für das Seitenschiff-Redaktionsteam tätig. Aber wovon lebt Lara Robbie eigentlich? Sie lächelt und wartet ein paar Sekunden, bevor sie antwortet. „Ich habe während meiner Kindheit und Jugend sehr viel gespart und brauche auch nicht viel. Ich weiß, dass ich sehr privilegiert bin und bin froh, dass ich noch im Haus mit meinen Eltern und meinen beiden jüngeren Schwestern leben kann. Ich war noch nie so frei in meinem Leben.“ Wenn die junge Autorin nicht gerade am PC sitzt und schreibt oder im Wald spazieren geht, wo ihr immer wieder neue Ideen kommen, beteiligt sie sich an der Hausarbeit. Sie geht einkaufen, kocht, putzt und wäscht. Man könnte sagen, dass Lara Robbie derzeit also als Schriftstellerin und Hausfrau arbeitet.

Dass sie einmal Schriftstellerin werden würde, ist ihr eigentlich schon seit Jahren klar. Nicht nur, weil sie stets durch besonders gute Aufsätze geglänzt hat. „Mein Deutschlehrer in der Oberstufe hat am Rand immer ganz viele Sonnen gemalt.“ Ein Zeichen höchster Wertschätzung. Lara Robbie erinnert sich noch gut an eine Begebenheit im zehnten Schuljahr. Zu einer Freundin sagte sie damals, dass sie gerne Schriftstellerin würde. „Das könnte ich mir gut vorstellen“, sagte die Freundin.