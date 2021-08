Konzert in der Christuskirche Wesel : Die Rückkehr des Blues

Wesel Endlich wieder Live-Konzerte: In der Christuskirche in Flüren begeisterte Lanko das Publikum. Nach der Corona-Pause war ein großes Bedürfnis nach Kultur und Musik zu spüren.

Es war gleich ein mehrfach unglaubliches Gefühl. Und die evangelische Kirchengemeinde Bislich-Diersfordt-Flüren war gleich doppelt überwältigt. Nach langer Pause gehen die Konzerte in ihrer Wesel-Flürener Christuskriche in die Fortsetzung. Nach zweijähriger Abstinenz gab es am Samstag wieder ein Lanko-Konzert in dem Kirchenraum mit seiner sehr guten Akustik. Dann war da der offensichtlich überwältigende Durst des Publikums nach Livemusik. Innerhalb weniger Tage waren die Karten für das Lanko-Konzert vergriffen, und die Musiker dankten für die Resonanz mit einem Ausmaß an Spielfreude und Ausstrahlung, das auch für sie nach eineinhalbjähriger Pause befreiend gewirkt haben dürfte.