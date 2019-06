Hamminkeln : Das Musikwunder von Lankern

Der Spielmannszug Dingden-Lankern in Feierlaune. Die Musikanten aller Altersklassen freuten sich über ihr gutes Abschneiden bei der Deutschen Meisterschaft. Foto: SDL

Lankern Und wieder ein Erfolg: Der Spielmannszug räumte bei den Deutschen Meisterschaften in Osnabrück erneut ab.

Der Spielmannszug Dingden-Lankern 1932 kann stolz sein. Der amtierende Grenzlandpokalsieger hat gezeigt, dass er deutschlandweit zur Spitze gehört. Bei der Deutschen Meisterschaft in Osnabrück am Wochenende erspielten sich die Musiker Top-Plätze in zwei Kategorien. Die Jugend des Spielmannszuges erreicht den zweiten Platz. In der Jugendklasse schaffte der Spielleute-Nachwuchs 87 von 100 Punkten. Der Vize-Titel war der Lohn. Die Senioren holten Rang drei in ihrem Bereich für A2.2.Spielmannszüge.

Wie Sprecher Jan Willing berichtet, war die Teilnahme nicht nur ein sehr gut organisiertes, sondern auch aufwendiges Ereignis. Um 6.15 Uhr in der Frühe ging es am Samstag los in die Stadt an der Landesgrenze von Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Um 11.30 eroberten die 21 jungen Musiker im Alter ab zehn Jahren die Bühne und zeigten sich in Bestform. Mit den Stücken „A Banda“ sowie einem Medley aus „Biene Maja“ und „Eine Insel mit zwei Bergen“ holten sie ihre Punkte. Die in Sachen Bühnenauftritt noch nicht so erfahrenen Jungmusiker waren sehr motiviert. „Alle waren hochkonzentriert und haben ihre Sache gut gemacht“, erzählt Jan Willing.

Der Spielmannszug Dingden-Lankern in Aktion. Foto: SDL

Info Erfolge in Serie eingeheimst Titelsammler Der Spielmannszug Dingden-Lankern zählt zu den ganz erfolgreichen im Land. Von 1974 bis 1993 wurden die Musiker insgesamt 19 mal Deutscher Meister.

Die Senioren in der Klasse A2.2-Spielmannszug mussten sich bis 16.05 Uhr gedulden, um in den Wettbewerb einzugreifen. Die Zeit verging jedoch schnell, weil die Musiker zwischenzeitlich mit Auf- und Abbau beschäftigt waren. 34 Spielleute ließen dann den Krönungsmarsch sowie „Lord Tullamore“ von Carl Wittrock erklingen. Am Ende stand der dritte Platz mit 90,5 Punkten, was der Bewertung „Hervorragender Erfolg“ entspricht. Insgesamt traten neun Teilnehmer an. „In Summe also eine echt knappe Kiste“, befand Willing. Denn der Spielmannszug Oeding lag mit nur einem halben Punkt mehr auf Platz zwei vor Lankern. St. Georg Thuine belegte mit 93 Punkten den ersten Platz. In der Jugendklasse gab es nur den Mitbewerber Südlohn, der mit 89 Punkten Platz eins holte. „Unser Ergebnis war für uns ein voller Erfolg, da wir mit einer vergleichsweise sehr jungen Truppe angetreten sind“, sagte der Pressesprecher.

Erfrischungen nach dem gelungenen Auftritt. Foto: SDL