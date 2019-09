Kritik an „Auflagenflut“ : Landwirte-Chef im Kreis Wesel schlägt Alarm

Kreis Wesel „Zu viele Auflagen“, sagt Kreisbauern-Vorsitzender Johannes Leuchtenberg.

Die Landwirte protestieren derzeit gegen die Auflagen mit einer neuen Aktion. Der Blogger „Bauer Willi“ hat in den sozialen Netzwerken dazu aufgerufen, grüne Kreuze an den Feldern aufzustellen. Diese Kreuze sollen auf die Lage der Landwirtschaft aufmerksam machen. Die Aktion richtet sich gegen die – aus Sicht der Landwirte – steigende Auflagenflut, überzogene Bürokratie, Dumpingpreise für Essen, ungebremsten Flächenverbrauch und unfaire Handelspolitik. Dahinter steckt im Kern die Frage nach der Zukunft der von bäuerlichen Familienbetrieben getragenen Landwirtschaft im Rheinland. „Ich bin noch nicht dazu gekommen, selbst ein Kreuz aufzustellen“, sagt Leuchtenberg. Er werde dies in den kommenden Tagen aber nachholen. Er wisse aber von einigen Landwirten auch im Kreis Wesel, etwa zwei Landwirte in Schermbeck, die bereits solche Kreuze aufgestellt haben.

Zahlreiche Landwirte werden am Donnerstag nach Mainz fahren, um ihren Unmut gegen die Politik zu demonstrieren. Ob Aktionsprogramm Insektenschutz, Tierwohl-Label, Mittelumschichtung in die zweite Säule oder das seit Monaten diskutierte neue Düngepaket: Die Bauern im Rheinland seien ungehalten „über die Ignoranz und die fachliche Inkompetenz, mit der ordnungsrechtliche Maßnahmen für alle Bereiche des Wirtschaftens auf Hof und Feld von der Politik rücksichtslos vorangetrieben werden“, sagt der Vorsitzende. Johannes Leuchtenberg bringt den steigenden Frust der Bauern auf den Punkt: „Es muss endlich Schluss sein mit dem maßlosen Aktionismus gegen die Landwirtschaft.“ Er kündigte an, dass der Berufsstand in Kürze dazu ein deutliches Zeichen setzen werde. „Geht es so planlos und praxisfern weiter wie bisher, wird man nur ein Ziel erreichen: Dass die regionale Landwirtschaft verschwindet und Nahrungsmittel in Zukunft aus dem Ausland kommen. Das trifft am Ende nicht nur die Bauern, sondern schadet der gesamten Gesellschaft.“