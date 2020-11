Landtagsabgeordnete Charlotte Quik : Ein Ahornbäumchen für Brünen

Brünen Im Rahmen der Aktionswoche der CDU-Fraktion im Düsseldorfer Landtag hat die Abgeordnete Charlotte Quik einen Setzling gepflanzt.

Jeder der 72 Abgeordneten der CDU-Landtagsfraktion in Düsseldorf pflanzt in diesen Tagen in seinem Wahlkreis ein klimabeständiges Bäumchen. In ihrer Heimat Brünen setzte Charlotte Quik ein Ahornbäumchen. „Eine große gemeinsame Pflanzaktion war aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich. Das Pflanzen dieses Setzlings ist ein kleiner Beitrag und ein symbolisches Zeichen, dass wir um des Erhalt des Ökosystems Wald kämpfen müssen“, erklärte die heimische Landtagsabgeordnete.