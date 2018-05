Hamminkeln : Landschaftsbilder in der Remise

Ulrike Benson neben einem ihrer Werke, die noch bis Ende Juli in Marienthal zu sehen sind. Foto: UB

Hamminkeln Ulrike Benson zeigt in Marienthal Bilder, die zum Entdecken einladen.

In der besonderen Atmosphäre der Galerie der Remise Buch & Kunst in Marienthal sind jetzt bis Ende Juli Arbeiten der Künstlerin Ulrike Benson zu sehen. Sie stammt aus dem westlichen Münsterland, präsentiert Malerei in verschiedenen Techniken auf Leinwand. Überwiegend realistische Komponenten werden bei ihr durch Aufweichung der Formen und durch das Konzentrieren von Details zu abstrakten Landschaften gestaltet.

Immer wieder taucht der Horizont auf, der weite Landschaften im Auge des Betrachters entstehen lässt. Dabei sind die Ausgangspunkte oft emotionale Begegnungen. Angefangen bei der Wahl der Farben: Es gibt Arbeiten, die fordern sehr laut und vernehmlich nach Aufmerksamkeit - und andere, die sanft und leise in das Gemüt des Betrachters eindringen. Auch bei der Technik hat sich die variable Rekenerin nicht festgelegt. Es werden sowohl Arbeiten in verschiedenen Acryltechniken als auch Werke in klassischer Ölmalweise gezeigt. Die kleinsten Bilder sind gerade mal 20 mal 20 Zentimeter groß, die Spannweite reicht dabei herauf bis zu einer Kantenlänge von 150 Zentimetern.

Die Künstlerin hat 2013 das Studium zur Malerei und Grafik im Institut für Ausbildung in bildender Kunst und Kunsttherapie (IBKK) in Bochum bei Professor Sonnewend abgeschlossen. Seitdem beschäftigt sie sich überwiegend mit reduzierten Landschaften. Exkurse in andere Sujets sind jedoch immer möglich. "Der Betrachter soll im Bild verweilen können, seine Blicke sollen nach Bekanntem suchen und Neues entdecken", so die Künstlerin.



Manche Arbeiten wechseln ihre Wirkung je nach Lichteinfall und verbergen Überraschungen. Und einmal schaut der Betrachter der Künstlerin direkt ins Gesicht! Ulrike Benson wird am Wochenende des Marienthaler Mittsommermarktes am 16. und 17. Juni 2018 in der Remise anwesend sein und Eindrücke des Tages auf ihrer Leinwand einfangen.

Die Ausstellung von Ulrike Benson kann während der Öffnungszeiten der Remise Buch & Kunst betrachtet werden.

