Kostenpflichtiger Inhalt: Landratswahl am Sonntag : Viele Hamminkelner wählen per Brief

Stimmzettel und ein Umschlag liegen auf dem Tisch. In Hamminkeln haben sich diesmal viele Menschen für die Briefwahl entschieden. Foto: dpa/Oliver Berg

Hamminkeln Immer mehr geben ihre Stimme per Brief ab, am Freitag waren es schon mehr als 5700 für die Landratswahl am Sonntag. Die Mini-Beteiligung von 22,7 Prozent bei der letzten Stichwahl dürfte damit Geschichte sein.