Landrat Müller im Kreis Wesel : „Regierungsbeamte ersetzen keine Polizisten“

So vielfältig ist die Polizeiarbeit im Kreis Wesel: Taucher holen in Schermbeck einen Tresor aus dem Wasser. Foto: Klaus Nikolei

Kreis Wesel Die Personaldecke bei der eigentlichen Polizei wird dünner. Das Kreishaus bestätigte die Zahl, wonach im Vergleich zu 2014 insgesamt 50 Polizisten weniger im Einsatz seien.

Diese Forderung, so Müller über eine Sprecherin, habe er zuletzt immer wieder gestellt, auch in seiner Funktion als Vizevorsitzender des Landkreistages.

Die Polizei im Kreis Wesel kompensiere den Aderlass dergestalt, dass einzelne Polizisten zahlreiche Überstunden vor sich herschieben. Dies sei aber für die Kollegen kein Dauerzustand, so die Sprecherin. „Die pfeifen aus dem letzten Loch.“ Perspektivisch brauche es eine höhere Zahl von Zuweisungen von Polizisten. In diesem Jahr kommen 27 Polizisten neu und ersetzen Personal, das in den Ruhestand oder in andere Behörden wechselt, im vergangenen Jahr waren es noch 38 Polizisten, die nach Wesel gekommen sind. Die Polizei hat ein ernsthaftes Nachwuchsproblem. Das werde sich in den kommenden Jahren auch nicht so schnell umkehren lassen, sagt die Polizeisprecherin. Aktuell arbeiten im Kreis Wesel 800 Mitarbeiter insgesamt für die Polizei. Die Gesamtzahl der Einsätze betrug im vergangenen Jahr 107.000.