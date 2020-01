Neue Angebote in Schermbeck : Landhotel Voshövel soll erweitert werden

Schermbeck Die Familie Klump möchte im Bereich des bisherigen Festsaales und des Biergartens ein Tagungszentrum mit Veranstaltungsräumen errichten. Die Politik hat im Planungsausschuss zugestimmt.

Der Planungs- und Umweltausschuss hat einstimmig das gemeindliche Einvernehmen für ein Bauprojekt im Bereich des Landhotels Voshövel erteilt. Die Familie Klump möchte, wie berichtet, im Bereich des bisherigen Festsaales und des Biergartens ein Tagungszentrum mit Veranstaltungsräumen errichten. Außerdem soll das Restaurant erweitert werden. Um den Neubau realisieren zu können, müssen der bisherige Festsaal und der Biergarten zurückgebaut werden. Das neue Gebäude soll über ein Untergeschoss (885 Quadratmeter), Erdgeschoss (1201) und Obergeschoss (658) verfügen. Es grenzt unmittelbar an die bestehende Hotelanlage an. Das Bauvorhaben liegt zwar nicht im Geltungsbereich eines rechtsverbindlichen Bebauungsplanes, aber der Kreis Wesel vertritt die Auffassung, dass das Vorhaben innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils liegt. In einem solchen Gebiet ist Bauen erlaubt, sofern sich der Bau in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist.