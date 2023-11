Auszeichnung für Landhotel Voshövel „Abschalten in nachhaltigen Hotels ist der neue Luxus“

In einer kürzlich gemeinsam von der Hans-Böckler-Stiftung und der Gewerkschaft Nahrung/Genuss/Gaststätten veröffentlichten Studie heißt es, dass von den im Jahr 2020 sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten im Gastgewerbe ein Viertel die Branche gewechselt habe. Zwar befindet sich nach Angaben des Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) NRW die Zahl der Mitarbeiter wieder auf Vor-Corona-Niveau. Doch nach wie vor bereitet der Personalmangel Gastronomen und Hoteliers gleichermaßen Kopfzerbrechen. Gleichwohl gibt es in der Branche auch Betriebe, die dem Trend trotzen, wirtschaftlich erfolgreich sind und mit innovativen Ideen Mitarbeiter an sich binden. So wie beispielsweise das Landhotel Voshövel in Schermbeck-Weselerwald. Das bekannte Wellness-Hotel wurde jüngst mit dem Nachhaltigkeitslabel „GreenSign“ mit der höchsten Stufe Level 5 ausgezeichnet, bei dem auch die soziale Verantwortung des Unternehmens gegenüber den Mitarbeitern eine gewichtige Rolle spielt. Die „grüne Ausrichtung“ maßgeblich vorangetrieben haben die Geschwister Katharina und Christopher Klump, die als Geschäftsführer-Duo das traditionsreiche Haus in sechster Generation leiten.