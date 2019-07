Am Donnerstag in Mehrhoog : Gottesdienst: Wer ernährt die Welt?

Am Donnerstag in Mehrhoog

Mehrhoog In Mehrhoog gibt es am Donnerstag einen Gottesdienst zum Thema Landwirtschaft.

Wer ernährt die Welt? Das fragt das Vorbereitungsteam des Ökumenischen Landgottesdienstes der Kirchenkreise und Kreisdekanate Kleve und Wesel. Der Landgottesdienst beginnt am Donnerstag, 11. Juli, 20 Uhr im Evangelischen Gemeindezentrum Mehrhoog an der Halderner Straße 35. „Der Gottesdienst wirft sein Augenmerk auf die gesamte Produktionskette von Lebensmitteln. Während der Konsument den örtlichen Bäcker nach den Zutaten und der Zubereitung fragen kann, sind die Schritte vorher kaum transparent: Der Einsatz von Getreidesamen, von Dünger sowie Insektenvernichtungsmitteln bestimmt die Qualität eines Endprodukts ebenso. Der Kampf um Weltmarktpositionen ist in den Bereichen Anbauflächen, Düngemittel und Pflanzenschutz seit Jahren im Gange und scheint in manchen Teilen entschieden“, heißt es in der Ankündigung.